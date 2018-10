Cosa è il programma Garanzia Giovani e chi può utilizzarlo

Creare lavoro attraverso il deficit non è l’unica via praticabile in Italia, anche se è quella scelta dalle forze politiche dell’attuale governo. Da anni, in Italia, esiste anche un programma specifico per i giovani, Garanzia Giovani, ispirato dalla Raccomandazione europea emanata dal Consiglio dell’Unione il 22 aprile 2013 e dal successivo programma europeo Youth Guarantee, programma europeo che consente ai Paesi aderenti di beneficiare di aiuti economici e finanziamenti volti appunto a migliorare l’occupabilità e a garantire ai giovani maggiori opportunità lavorative.

Il Piano Nazionale Garanzia Giovani è rivolto a chi abbia da 16 a 29 anni, non sia ancora impegnato negli studi e sia invece disoccupato, purché abbia la cittadinanza di un Paese della Ue o sia regolarmente residente o soggiornante in Italia.

Chi assume tramite Garanzia Giovani gode di un bonus, il “bonus assunzione giovani”, che consiste in un contributo economico erogato in 6 rate mensili di pari importo per un totale complessivo variabile dai 1.500 ai 6.000 euro a seconda che l’impiego dei giovani avvenga in apprendistato o con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato.

Chi intende assumere tramite Garanzie Giovani deve avere requisiti precisi, vale a dire: