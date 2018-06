Aumenta il peso dei gestori di risparmio, gli italiani riducono gli acquisti di Bot

Nel 2017 il patrimonio riferibile ai prodotti del risparmio gestito ha continuato a crescere, secondo quanto emerge dalla relazione della Consob per l’anno scorso.

Il patrimonio dei fondi di gestione del risparmio è salito a 1.923 miliardi di euro dai 1.845 nel 2016 (+4%). Il patrimonio gestito riferibile ai fondi comuni commercializzati in Italia si è portato a 984 miliardi di euro da 886 miliardi nell’anno precedente (+11%).

Il numero di fondi esteri commercializzati in Italia è arrivato a 5.055 rispetto ai 4.943 dell’anno precedente (+2%). In particolare, è diminuito il numero delle società con sede in Lussemburgo (-18 unità), mentre è cresciuto significativamente il numero di società con sede in Irlanda (+19 unità).

Gli italiani si rivolgono soprattutto ai fondi obbligazionari, mentre gli hedge fund e i fondi monetari perdono terreno ed i fondi azionari, quelli bilanciati e quelli flessibili restano stazionari nelle preferenze dei risparmiatori.

Al giugno 2017 gli italiani risultavano aver diminuito l’acquisto di titoli di Stato (il loro peso è stato pari al 24% circa contro il 40% di fine 2011) ed aumentato la propensione a scegliere per i loro risparmi gli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio), il cui peso nelle scelte dei risparmiatori è arrivato al 25% dal 14% di fine 2011. Analoga dinamica si osserva anche per le gestioni patrimoniali su base individuale istituite in Italia: al 30 giugno 2017 la quota di investimenti in titoli di Stato italiani è pari al 29% circa del portafoglio (in calo rispetto al 2011 quando rappresentava il 41%), mentre le quote di Oicr raggiungono il 28% (dal 24% circa a fine 2011).

Oltre metà degli investitori sceglie insieme a familiari, amici e colleghi (cosiddetta consulenza informale) e meno di un quarto dopo aver consultato un consulente finanziario, poco più di 1 su 5 (22%) agisce invece in autonomia.