Aumentano i capitani di impresa, ma diminuisce la quota dei giovani al timone

Ci sono sempre meno giovani al comando delle imprese italiane, a quanto risulta da una rilevazione di Unioncamere-InfoCamere sulle persone con carica di amministratore nelle imprese italiane negli ultimi 5 anni.

Le cariche di amministratore sono aumentate di circa 48mila unità da marzo 2013 a marzo 2018 ma la percentuale di amministratori con più di 50 anni è passata dal rappresentare il 53,3 al 61% del totale delle cariche, con una perdita invece di 7,7 punti percentuali per quella degli under 50.

Gli amministratori di imprese in Italia sono 3,8 milioni, quasi 50 mila unità in più rispetto alla stessa data di 5 anni fa. Ma mentre gli amministratori tra i 50 e 69 anni sono aumentati di 194mila e quelli ‘over 70’ di 125mila (per una crescita complessiva di 319mila unità per l’insieme degli over 50), gli amministratori under 50 anni a fine marzo erano 1,5 milioni, in calo di oltre 270mila unità negli ultimi 5 anni (il 15% in meno rispetto al 2013): 251mila rientravano nella classe tra i 30 e i 49 anni e 20mila in quella degli under 30.

Gli amministratori sono aumentati al Centro (+30mila) e al Sud (+49mila) mentre sono calati nel Nord-Est (-8mila unità, -1%) e ancor più nel Nord-Ovest (-24mila unità, -2%).

Il processo d’invecchiamento dei capitani d’impresa è più accentuato al Sud e Isole sia in termini assoluti (+102mila unità) che relativi (+20,9%) di quello riscontrato nelle regioni centro-settentrionali, dove il”grigio” dell’età si fa largo soprattutto al Nord-Ovest (+82.500 unità quanto ai valori assoluti) e al Centro (+17,6% in termini relativi). La tendenza si conferma pienamente anche in tutte le 20 regioni italiane, sia per la classe di età 50-69 anni che per quella over 70 (spiccano il Molise, con rispettivamente +28 e +47%, e la Calabria con +24 e +42%).

L’innalzamento dell’età dei capitani d’impresa tocca tutti i settori produttivi, con incrementi di quasi il 30% nella classe 50-69 anni e superiori al 40 % in quella degli over 70 nei settori dell’alloggio e ristorazione e dei servizi alle imprese. Sul fronte opposto, la riduzione degli amministatori under 50 incontra pochissime eccezioni, tra cui l’agricoltura (settore dove i capitani under 30 sono aumentati di oltre 2.000 unità) e i servizi di informazione e comunicazione (+463).