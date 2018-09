Come utilizzare Google Pay per pagare con smartphone o smartwatch

E’ entrata in attività anche in Italia Google Pay, ecco come funziona. Google Pay è un’app per gestire le carte di credito/debito direttamente nell’account Google, consentendo di pagare in sicurezza su app e siti web e in tutti i negozi che supportano i pagamenti contactless e su tutte le property Google (inclusi Google Play e YouTube). Come tutte le app deve essere scaricata e installata, dopo di che va associata (inserendo i relativi dati) una carta di credito, di debito o prepagata (Maestro, MasterCard, Visa) emessa da una qualsiasi delle banche supportate. Si può attivare il servizio anche direttamente nell’app di mobile banking della propria banca.

La nuova app Google Pay è compatibile con dispositivi mobile dotati di sistema operativo Android (a partire dalla versione 5.0) e con smartwatch Wear OS, dotati di tecnologia NFC. Nei negozi lo smartphone con sistema Android e lo smartwatch Wear OS, diventa un vero e proprio portafoglio. Per iniziare è sufficiente scaricare l’app Google Pay e aggiungere una

Per pagare con Google Pay basta attivare lo schermo del telefono o dello smartwatch e appoggiarlo al terminale per effettuare il pagamento contactless, grazie alla tecnologia Near Field Communication (NFC).

È possibile usare Google Pay ovunque siano accettati pagamenti contactless, i negozi che offrono questo tipo di pagamento hanno in mostra il simbolo NFC/contactless o il logo Google Pay nell’area delle casse. Google Pay vale come metodo di pagamento anche per acquisti online, in tutti i siti e le app in cui sia raffigurato il logo Google Pay in aggiunta ai metodi di pagamento tradizionali. Se l’utente ha già effettuato l’accesso tramite il browser Chrome, saranno sufficienti pochi clic per completare un acquisto su centinaia di siti: Chrome e Google Pay inseriranno infatti automaticamente i dati di fatturazione, consegna e pagamento per l’utente.

I dati della carta di credito non vengono memorizzati sul dispositivo mobile, né all’interno dei sistemi del rivenditore. Quando si effettua un pagamento in un negozio, le transazioni si svolgono usando un numero di carta virtuale, per cui il numero di carta reale resta protetto.