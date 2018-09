Le imprese cercano personale con competenze ecologiche

Le competenze ecologiche sono tra le più richieste dalle imprese e rappresentano un canale privilegiato per arrivare a un’assunzione, secondo quanto emerge dal Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Nel 2017 circa 653mila imprese hanno ricercato specialisti green tech, cioé profili professionali con attitudine al risparmio energetico o alla sostenibilità ambientale, a prescindere da investimenti già effettuati o programmati in tecnologie verdi. In percentuale, ha cercato questi specialisti il 49,9% delle imprese con dipendenti.

Il 76,8% dei contratti programmati è stato riservato a personale con green skill, a tempo indeterminato o a tempo determinato che fosse il contratto. Le competenze green, in particolare, sono state richieste con diverse gradazioni (con importanza da 1, bassa, a 4, alta) per 82,5% dei contratti per la professioni tecniche e per il 79,9% per gli operai specializzati. Competenze ecologiche sono state richieste a 80 laureati su 100 e a circa 3 su 4 diplomati o possessori di qualifica professionale.

Tra le professioni per le quali la richiesta di competenza di grado elevato (medio-alta) raggiunge percentuali importanti, si incontrano gli installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti (competenza elevata richiesta per l’84,3% delle assunzioni), tecnici della produzione e preparazione alimentare (competenze green elevate richieste per il 71,4% dei contratti di assunzioni), tecnici meccanici (competenze elevate richieste per il 70,3%), manovali nel settore delle costruzioni e della manutenzione opere pubbliche (64,9%), gli idraulici e i posatori di tubazioni idrauliche e di gas (64%).

La ricerca di competenze green è condivisa da tutti i settori produttivi, dall’industria ai servizi, ma è particolarmente elevata nei settori di turismo, chimica e farmaceutica, trasporti e logistica, sanità, costruzioni ed istruzione.