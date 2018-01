I Comuni hanno già fatto i conti su quanto incasseranno dalle multe nel 2018

I Comuni hanno già fatto i conti degli introiti che si attendono per il 2018 dalle sanzioni previste per violazione del Codice della strada. Un’indagine dell’Adnkronos evidenzia le stime di gettito che i Comuni hanno inserito nei bilanci di previsione 2018 già approvati.

Roma ha preventivato il gettito per quest’anno in 208 milioni e quello per l’anno venturo in 211 milioni, inserendo tali aspettative nel bilancio previsionale 2018-2020, sotto la voce 'proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti', ci sono 208 milioni e 211 milioni di sanzioni che, si presume, saranno comminate nel 2018 e 2019.

Firenze prevede di incassare 66 milioni di euro, 8 milioni in più del 2017 (+14%). Il sindaco Dario Nardella ha ritenuto di sottolineare che tali multe graveranno solo per il 15% sui suoi concittadini, mentre l'85% delle sanzioni per violazioni di Ztl, autovelox e porte telematiche, con relative sanzioni, provengono da non residenti.

Bologna ha messo in preventivo introiti per 37,8 milioni, in calo rispetto ai 39,119 messi a preventivo per il 2017. Nel dettaglio le sanzioni in materia di circolazione stradale per il 2018 dovrebbero ammontare a 30,8 milioni e quelle derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità a 7,1 milioni.

Padova conta di incassare quasi 33 milioni di euro, secondo quanto certifica il bilancio di previsione 2018-2020.

Rimini s’attende un gettito in calo a 9,5 milioni, rispetto ai 10,1 milioni dell’anno scorso.

Ravenna conta di percepire 4 milioni in più grazie ai 4 nuovi autovelox fissi che si affiancano alle postazioni mobili. Il gettito totale delle sanzioni dovrebbe dunque arrivare a superare i 9 milioni ma la città resta comunque tra quelle con la minore percentuale, il 27,7% dal 19,2%, di incidenza delle multe sulle entrate extra tributarie.

Bolzano si aspetta di incassare 7,5 milioni di euro da automobilisti indisciplinati nel corso dell’anno corrente.

Imola ha indicato la cifra di 2 milioni e 856.500 euro alla voce ‘Sanzioni per violazioni al Codice della strada’, in lieve aumento rispetto ai 2 milioni e 755mila previsti per il 2017.

Rovigo prevede un incasso di 2,21 milioni, provenienti da multe per contravvenzioni in materia di circolazione stradale per 920mila euro, dal recupero degli insoluti su ammende e violazioni al codice della strada per 450mila euro, da multe da velox per 740mila euro, dal recupero insoluti su multe da velox per 100mila euro.