In Italia oltre 4 milioni di microimprese e il lavoro tocca il suo record

L’Italia è notoriamente un Paese di imprese molto piccole ma questo record europeo, secondo l’ufficio studi della Cgia di Mestre, anche se è spesso indicato come un limite alla competitività italiana sui mercati contribuisce significativamente nel creare occupazione, tanto che per quest’anno ci si aspetta un numero di occupati più alto di quello registrato nel 2008, prima della crisi.

Oltre 4 milioni di imprese hanno meno di 20 addetti (il 98,2% del totale), nessun altro Paese dell’eurozona ha un numero così elevato di microimprese. Nel 2015, ultimo anno per il quale si hanno dati disponibili, queste imprese hanno generato 1.071 miliardi di fatturato (il 35,9% del totale nazionale). In termini di valore aggiunto, ovvero di ricchezza prodotta nel Paese, queste piccolissime attività hanno realizzato 286 miliardi di euro, pari al 9,9% del totale nazionale.

La microimprese danno lavoro a 8 milioni di persone tra operai e impiegati, pari al 56,4% di tutti gli addetti del settore privato in Italia; la media Ue, invece, è al 39,9%, il 16,5% in meno rispetto all’Italia (in Francia e Germania l'incidenza è rispettivamente del 34,7% e del 30,5%).

Nel 2018 gli occupati in Italia dovrebbero arrivare a 23,174 milioni di unità, superando il punto massimo di 23,112 milioni di unità raggiunto nel 2008, mentre le persone in cerca di lavor scenderanno a quota 2,8 milioni (1,5 milioni in più rispetto ai livelli del 2007). Stando alle previsioni formulate prima dell’estate dalla Commissione europea e da Prometeia, infatti, nella seconda metà dell’anno in corso si dovrebbero registrare 36mila occupati in più rispetto allo stesso periodo del 2017 (+0,2%) e 25mila disoccupati in meno (-0,9%).

Sono coinvolti in crisi aziendali 189mila lavoratori di 144 aziende per le quali, al 30 giugno scorso, erano aperti tavoli presso il Ministero dello Sviluppo Economico.