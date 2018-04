Nel 2017 solo i greci sono stati più pigri degli italiani

Dai dati Eurostat risulta che nel 2017 gli italiani sono stati molto pigri e sfaticati e le italiane in proporzione maggiore, mentre chi è più in là negli anni è più disposto a rimboccarsi le maniche e darsi da fare.

L'Italia è penultima in Ue per livello di occupazione tra i 20-64enni, con il 62,3% nel 2017. Fa peggio solo la Grecia con il 57,8%. Mentre l'occupazione complessiva è cresciuta in Europa di 1,1 punti percentuali (arrivando al 72,2% nella fascia di età considerata) in Italia è avanzata solo di 0,7 punti rispetto al 2016, molto meno degli altri Paesi in fondo alla classifica (+1,6 punti rispettivamente per la Grecia e la Spagna)

L'Italia è anche il penultimo Paese in Ue per donne occupate (sono il 52,5%). Resta molto ampio il divario tra l'occupazione degli uomini e delle donne con l'Italia che registra 19,8 punti di differenza, lo scarto peggiore dopo Malta.

Sono aumentati gli italiani che lavorano nella fascia 55-64 anni: erano il 50,3% e sono arrivati al 52,2% in linea con l'andamento complessivo e in avvicinamento con la media Ue per la fascia più anziana al lavoro (57,1%).

Il 14% dei lavoratori nei Paesi industrializzati è a rischio automazione in misura almeno pari (se non superiore) al 70%, secondo l’Ocse. L'Italia rispetta tale media, pertanto i posti minacciati da robot e intelligenza artificiale saranno non meno di 3 milioni. I settori più esposti sono quelli dell’industria e dell’agricoltura, ma anche una serie di attività nei servizi come spedizioni, trasporti e servizi alimentari.

Negli ultimi 12 mesi, i lavoratori di settori completamente automatizzabili hanno avuto 3 volte più possibilità di partecipare a sessioni di training sul posto di lavoro, rispetto a quelli impiegati in attività non automatizzabili.