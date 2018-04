Sugli italiani gravano imposte patrimoniali per 45,4 miliardi

Sia l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sia il Fondo Monetario Internazionale hanno sollecitato l’Italia a tassare il patrimonio, ma la Cgia di Mestre evidenzia che gli italiani negli anni hanno già pagato miliardi di euro come imposte patrimoniali (almeno fino al 2016, ultimo anno per il quale si hanno dati completi).

Nel 2016 gli italiani hanno pagato imposte patrimoniali per 45,4 miliardi di euro e dal 1990 è raddoppiata l’incidenza sul Pil del prelievo legato a diritti catastali, Ici/Imu/Tasi, bollo auto, canone radio-tv imposte di registro e sostitutiva, di bollo, ipotecaria, su imbarcazioni e aeromobili, su beni di lusso, su successioni e donazioni, sul patrimonio netto delle imprese, straordinaria sui depositi, sulle transazioni finanziarie, straordinaria sugli immobili.

Il gettito dovuto a questi prelievi è aumentato di 5 volte dal 1990 al 2016. Più nel dettaglio, nel 1992 il gettito è cresciuto di 7 miliardi di euro, passando dagli 11,2 miliardi del 1991 a 18,3 miliardi, con una crescita di oltre il 63%; nel 1993 il gettito è cresciuto di ulteriori 4,8 miliardi di euro per effetto della sostituzione dell’ISI con l’Ici (Imposta comunale sugli immobili) e della nuova imposta sul patrimonio delle imprese che, con aliquota del 7,5 per mille, è stata in vigore sino al 1997; nel 2008, si è avuta una flessione del gettito delle imposte patrimoniali per via dell’abolizione dell’Ici sulla prima casa; nel 2012, il dl 'Salva Italia' ha però di nuovo inasprito fortemente la tassazione patrimoniale, introducendo diverse forme di tassazione: l’Imu sugli immobili; prelievi che hanno interessato i beni di lusso, come le auto di grossa cilindrata, i natanti e gli aeromobili; l’applicazione dell’imposta proporzionale di bollo sulle disponibilità finanziarie; nel 2014 è stata introdotta la Tasi; nel 2016, infine, si è registrata una inversione di tendenza importante: il gettito delle imposte patrimoniali è diminuito a seguito dell’abolizione della Tasi sull’abitazione principale (è rimasta, invece, sulle prime case di lusso), dell’eliminazione sia dell’Imu agricola sia dell’Imu sugli 'imbullonati'.

Le imposte più gravose sono Imu e Tasi che nel 2016 hanno fruttato a Stato e Comuni 21,2 miliardi di euro. Alle loro spalle seguono l'imposta di bollo (6,8 miliardi), il bollo auto (6,6 miliardi) e l’imposta di registro (5,1 miliardi).