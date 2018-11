La Juventus è la squadra italiana che sa ricavare di più dai propri tifosi

Una squadra di calcio vincente diventa più ricca, perché assicura maggiori introiti alla società sportiva che la presiede. Sembra la scoperta dell’acqua calda, ma il dato interessante è che la forza del team può essere più importante della capienza dello stadio, come attesta un paragone tra Juventus da un lato e Inter/Milan e Roma dall’altro fatto da Calcio & Finanza sulla base delle presenze ad Allianz Stadium, San Siro e stadio Olimpico l’anno scorso.

La Juventus è la squadra che ha ricavato di più dai propri tifosi, anche se la presenza media di supporter allo stadio nell’arco dell’intera stagione (e di conseguenza il totale dei tifosi accolti nel proprio stadio facendo la somma di tutte le partite stagionali) è stata inferiore a quella delle squadre meneghine e di quelle giallorossa, visto che gioca in una struttura di 41.507 posti (rispetto agli 80.018 di San Siro e ai 72.698 dell’Olimpico). In totale, l’anno scorso i bianconeri hanno ricavato 56,410 milioni, contro i 39,650 del Milan, i 39,019 della Roma (che pure ha giocato una partita in Champions League nel proprio stadio in più della Juve) e i 36,771 dell’Inter.

Ogni posto venduto all’Allianz Stadium ha reso 50,34 euro, contro i 22,98 e i 17,09 euro di San Siro quando a scendere in campo sono stati rispettivamente nerazzurri e rossoneri e i 20,64 dell’Olimpico in occasione delle partite della Roma.

La Juventus ha ricavato di più anche da ciascun singolo tifoso presente sugli spalti: dividendo il totale degli spettatori di tutte le partite giocate in casa dai bianconeri (27 nella stagione scorsa, tra campionato e coppe) per la capienza dello stadio si ottiene infatti un’indice di saturazione media dello stadio pari a 94%. Lo stesso totale di tifosi che l’Allianz Stadium ha accolto per le 27 partite dei bianconeri nel 2017-18 diviso per il tasso di saturazione attesta che ogni tifoso bianconero ha reso alla società sportiva 53,43 euro, ove alla vendita del biglietto/abbonamento si aggiunga i ricavi per gadget o altro prodotto commerciato con licenza della società bianconera. Inter e Milan si sono fermati rispettivamente a 32,86 e 29,68 euro, la Roma a 37,87.

La Juventus è stata la quarta squadra in Europa per ricavi da stadio e tifosi, dietro a Barcellona, Real Madrid (da cui quest’anno ha prelevato un campione anche per redditività extra-pedatoria come Cristiano Ronaldo) e Manchester United.