Oltre 28mila possibilità di lavoro nella stagione estiva

Oltre che per andare in ferie, l’estate può essere la stagione giusta per trovare un lavoro, secondo una rilevazione effettuata da Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro. Per l’estate 2018 sono in arrivo oltre 28mila le opportunità lavorative, principalmente dai servizi legati al trasporto e all’accoglienza per i turisti, dalla cura della persona all’universo della comunicazione digitale.

Le figure più ricercate per la stagione delle ferie sono: addetti ai servizi di terra in stazioni, porti e aeroporti, hostess e receptionist, facchini e personale adibito all’accoglienza, per rispondere all’incremento della domanda di trasporti; animatori e istruttori sportivi, responsabili dei villaggi vacanze, skipper, sub e istruttori subacquei, costumisti, scenografi e tecnici esperti per luci e suoni per soddisfare le esigenze operative di villaggi vacanza, navi da crociera e festival ed eventi organizzati in tutta Italia. Sempre e comunque richiesta sono poi estetisti, parrucchieri, massaggiatori, ma anche babysitter e medici, infermieri specializzati, operatori socio-sanitari, oltre a badanti da impiegare nelle case di cura.

Spiccano le richieste di figure professionali legate alla comunicazione digitale, su tutti i social media manager, per promuovere offerte ed eventi e gestire la comunicazione nel corso della stagione. A cavallo tra digitale e Horeca, con l’arrivo della bella stagione, si evidenziano anche figure professionali relativamente nuove, come l’Instafood consultant: conosce i social network e Instagram in particolare, ha nozioni di fotografia, senso estetico e passione per il cibo; consiglia i ristoratori su come migliorare l’impiattamento, il colore degli ingredienti e l’allestimento dei tavoli per aumentare l’'instagrammabilità' dei piatti, ovvero la probabilità di condivisione sui social Tirano sempre tutte le figure addette ai servizi di ristorazione: cuochi e aiuto cuochi, pizzaioli, responsabili di sala e camerieri.

Ci sono settori che hanno già incrementato il proprio personale in previsione dell’arrivo della stagione estiva: palestre per arrivare in forma alla 'prova costume' (con richieste anche per esperti di 'gyrotonic') e aziende manifatturiere per prodotti con picchi di stagione (per la produzione, per esempio, di gelati, yogurt, prodotti a base di frutta).

Conoscenza delle lingue, flessibilità ed età giovane sono gli atout per trovare lavoro durante l’estate. Viene infatti richiesta con frequenza la disponibilità a lavorare in orari notturni e in giorni festivi, buone conoscenze informatiche ed è requisito preferenziale la conoscenza di almeno una lingua straniera: oltre l’inglese, molto richiesti sono il cinese e il russo.