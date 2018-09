I mutui concessi per acquistare casa toccano il loro massimo storico

Il mercato immobiliare va, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, e mentre l’acquisto della casa di abitazione continua a fare la parte del leone sul totale delle compravendite della prima metà dell’anno l’erogazione dei mutui registra il suo picco massimo.

Il 77% delle compravendite in Italia ha riguardato l’abitazione principale, il 17,9% case ad uso investimento ed il 5,1% case vacanza.

Gli acquisti ad uso investimento sono in progressiva crescita, negli ultimi 5 anni infatti sono passati dal 16,3% al 17,9% (a Milano tra il 2014 ed il 2018 sono passati dal 13,8% al 24,3%). La tipologia preferita da chi acquista per investimento è il bilocale (a Milano ben il 64,8% delle compravendite di questo tipo si focalizza su questo taglio).

Nel primo trimestre 2018 lo stock di mutui è stato pari a 314.971 milioni di euro, secondo i dati forniti da Banca d’Italia, ed è in aumento sia rispetto al trimestre precedente (+0,46%) sia in relazione allo stesso periodo dell’anno scorso (+2,5%).

Il monte dei finanziamenti in corso è il più alto di sempre (nel 2011 lo stock mutui ammontava a 313.864 milioni di euro) e dalle dinamiche di erogazioni dell’ultimo triennio emerge che buona parte dei finanziamenti sono a tasso fisso (che comporta un minor rischio in capo agli istituti eroganti e di conseguenza una migliore offerta per i nuovi futuri richiedenti che dovrebbe spianare la strada a una crescita dei finanziamenti anche nei prossimi mesi).

L’erogazione di mutui è cresciuta sopratutto in Sardegna, nei primi 3 mesi dell’anno, ma è il Nord a registrare le erogazioni più consistenti tra tutte quelle concesse in Italia. L’isola sarda ha visto un incremento del 37,2% che ha spinto l’intera macroarea Insulare (agli antipodi la Valle d’Aosta, con -42,2%, il Friuli Venezia Giulia con -23% e l’Umbria con -20,9%). La Lombardia brilla invece per la maggior quota di mutui erogati rispetto al totale nazionale (2.618,6 milioni di euro), seguita in terza e quarta posizione da Veneto (922,7 milioni ) ed Emilia- Romagna (888,9 milioni), mentre al secondo posto si colloca il Lazio che con 1.469,8 milioni di euro risulta la prima regione per il Centro e Sud in termini di ammontare delle erogazioni.