Negozi (ancora) aperti la domenica e gli italiani sono tra i più spendaccioni d’Europa per il Natale

Il governo non ha ancora vietato lo shopping la domenica e le previsioni in vista del Natale sono di acquisti in crescita: solo 3 Paesi in Europa risultano più spendaccioni dell’Italia.

Per questo Natale si stimano acquisti per 10,2 miliardi, in crescita del 2,5% rispetto all’anno scorso. I regali più gettonati sono prodotti hi-tech e di elettronica nonché articoli di abbigliamento, ma appare in crescita anche la propensione ai consumi alimentari e dei prodotti tipici delle festività.

Gli italiani spenderanno mediamente 170 euro, secondo un monitoraggio del Codacons sulla propensione delle famiglie ai consumi in vista delle prossime feste. Il 35% degli acquisti complessivi avverrà online attraverso l’e-commerce. Deloitte stima invece che gli italiani spenderanno 216 euro per regali, 140 euro per cibo, 66 euro per i tradizionali momenti di convivialità e 119 euro per i viaggi.

Le spese per regali e festeggiamenti saranno intorno ai 541 a famiglia, secondo la ventunesima edizione della Deloitte Xmas Survey che ha raccolto l'opinione di oltre 9.000 consumatori in 10 paesi europei. L’anno scorso le famiglie italiane avevano speso in media 527 euro.

Deloitte stima che gli italiani siano tra i più spendaccioni d’Europa: la media europea delle spese per regali e festeggiamenti legati al Natale è stimata in 456 euro (il 2% più dell’anno scorso). Solo inglesi, spagnoli e austriaci appaiono più propensi a mettere mano al portafoglio per le festività, il Paese che spenderà in assoluto di meno è invece la Russia: 284 euro nel 2018, pari a una riduzione dell'1% rispetto a quanto speso nel 2017.

Il 74% degli italiani continuerà a recarsi nei negozi per gli acquisti natalizi ma si prospetta un aumento considerevole della percentuale che comprerà online (+24% rispetto al 2016). Significativo incremento del canale mobile con un incremento dell'11% dal 2016 al 2018: un euro ogni 5 sarà speso tramite smartphone.

Il Black Friday è stato l’occasione per i regali di Natale per circa uno su 4: per il 27% degli europei e il 23% degli italiani, per l’esattezza.