L’Agenzia delle Entrate prolunga gli orari di servizio degli sportelli

Il fisco aumenta la presa sui cittadini prolungando anche al pomeriggio l’orario di apertura degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dal 7 maggio a Roma, Milano, Napoli e Torino si chiuderà alle 16.15, mentre in altri 113 sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale (tra cui anche Firenze, Bologna, Venezia, Genova e Bari) i servizi saranno garantiti un’ora in più, fino alle 14.15. La chiusura a metà pomeriggio sarà in vigore per gli sportelli di Roma (via Colombo, via Aurelia e via Benigni), Milano (viale dell’Innovazione, via Lario) Napoli (Corso Meridionale) e Torino (via Alfieri)

Gli sportelli dell’Agenzia resteranno aperti anche sabato 12 maggio in vista del prossimo 15 maggio, termine fissato dalla legge per l’adesione alla 'rottamazione' delle cartelle. Gli sportelli saranno in servizio dalle 8.15 alle 13.15. Per la 'Definizione agevolata 2000/17', è possibile presentare la domanda di adesione online con il servizio 'Fai D.A. te' oppure inviando il 'Modello DA 2000/17' con posta elettronica certificata.

L’1 luglio entrerà in vigore la fatturazione elettronica per le cessioni di carburante e per i subappalti della pubblica amministrazione; da gennaio 2019 la fatturazione elettronica sarà consentita per tutte le operazioni. Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).