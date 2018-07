Outlet e saldi le ‘sirene’ più efficaci nell’indurre gli italiani a fare acquisti

Agli italiani lo shopping piace molto, come emerge dall’indagine commissionata a Lorien Consulting da Neinver, operatore del settore degli outlet, per indagare tendenze e manie degli italiani quando fanno acquisti.

Fare acquisti piace all’88% degli italiani e il 53% pianifica gli acquisti durante periodi di sconti e promozioni mentre 1 su 3 (in particolare se donna) continua a preferire i pagamenti in contanti (anche se ormai il 56% paga tramite carta di credito e/o bancomat).

Ama lo shopping il 62% delle donne contro il 38% degli uomini e tra le amanti dello shopping la metà ha dai 35 ai 54 anni. Il 79% degli italiani va a fare shopping in coppia.

Si fa shopping anzitutto per soddisfare un’esigenza (49% dei casi), ma anche spinti dal desiderio di gratificarsi e premiarsi (20%), per passione (17%), per impulso (5%) e anche per stare in compagnia (lo dichiara quasi 1 su 10).

L’outlet è la meta preferita cui si rivolge oltre il 30% degli acquirenti, perché nel fare shopping gli italiani danno grande importanza ai servizi accessori: parcheggiare facilmente e in sicurezza è fondamentale per il 73% delle persone, contare su servizi di ristorazione per il 52%, godere di aree per passeggiare all’aperto per il 42%. E gli outlet appaiono di conseguenza una scelta particolarmente appetibili per i loro ampi parcheggi e gli spazi pedonali anche all’aperto.

I saldi rappresentano il momento dello shopping per il 46% degli italiani ma ben il 53% programma gli acquisti in modo da sfruttare i periodi di sconto o promozioni (un terzo degli italiani spesso visita il negozio anche se non ha necessità particolari se riceve avviso di promozione via sms o via e-mail da parte di quel negozio).