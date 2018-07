Piano Industria 4.0: oltre metà delle aziende lo ignora

Due differenti analisi convergono nel segnalare che l’innovazione tecnologica rimane un rebus per le aziende italiane, nonostante le misure dei precedenti governi, anche se a nessun imprenditore sfugge l’importanza di stare al passo coi tempi. Il 56% delle micro e piccole imprese italiane non conosce il Piano Industria 4.0 o non se ne fida e il 15% pur conoscendo le opportunità che mette a disposizione non intende partecipare per impossibilità organizzative e tecniche. E’ quanto emerge da un panel di 500 micro e piccole imprese, sondate con metodo CAWI a giugno 2018 dall’Osservatorio ExpoTraining.

L’84% delle aziende italiane ritiene importante l’innovazione tecnologica, secondo un’analisi di TomTom Telematics, in merito alla gestione della flotta e dei veicoli connessi, perché ritiene che consenta l'aumento della produttività (25%), il miglioramento del servizio clienti (17%), l'aumento delle vendite (14%) e la riduzione dei costi aziendali (14%).

Il 62% delle aziende lamenta però mancanza di consulenza affidabile per chi è alla ricerca di nuovi sistemi tecnologici. In particolare il 33,5% degli intervistati indica nella mancanza di informazioni da parte dei fornitori la maggiore sfida da affrontare, il 30% la mancanza di esperienza all’interno delle aziende. Molte le lamentele anche in merito all’incapacità di trovare un fornitore che si adatti all’organizzazione (20%) e ai costi (52,5%). Il supporto tecnologico determina la ricerca di fornitori per il 57% delle aziende interpellate da TomTom Telematics, mentre la resistenza all’obsolescenza delle apparecchiature tecnologiche fornite appare il secondo elemento più rilevante nella scelta dei fornitori aziendali (41%)