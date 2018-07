I prezzi di luce e gas crescono più dell’inflazione

Il mercato libero per luce e gas è più urgente che mai (entrerà definitivamente in vigore dall’anno prossimo), perché i prezzi amministrati risultano decisamente più cari di quelli che si pagano in regime di mercato libero (benché anche quest’ultimo non possa ignorare i rincari dei prezzi delle materie prime).

Luce e gas a mercato libero a luglio hanno consentito risparmi fino al 36% rispetto alle tariffe di maggior tutela ARERA. E’ la conclusione cui è approdato uno studio di SosTariffe.it che analizzando le offerte per energia elettrica e gas più diffuse ha scoperto che le offerte a prezzo fisso consentono di spendere tra 435,83 e 660,87 euro in meno. Analizzando le offerte Placet a prezzo fisso e variabile (ovvero tariffe chiare e comprensibili con prezzi determinati liberamente dai gestori, ma a condizioni contrattuali definite dall'Autorità, inserite dai venditori nel proprio pacchetto di proposte commerciali per obbligo di legge) e le altre tariffe no Placet (anche in questo caso sia quelle a prezzo bloccato che quelle a prezzo variabile), è emerso che i single possono decurtare le bollette di luce e gas da 68 euro a 261 euro, le coppie da 75 euro a 410 euro e le famiglie da 107 euro ai 660 euro.

Le tariffe di acqua, gas, luce e rifiuti sono aumentate del 6% tra 2017 e 2018, quasi 4 volte più dell'inflazione (+1,6%), secondo un'analisi condotta da Fipac, l'associazione dei pensionati autonomi aderenti a Confesercenti, sulla base delle variazioni registrate nel 2017 e nei primi 4 mesi del 2018. L'energia elettrica tra lo scorso anno ed il primo quadrimestre di quest'anno ha messo a segno un aumento del 9,7%, l'acqua potabile pure (l’incremento del +9,7% conferma il rincaro del servizio per il decimo anno consecutivo); il gas di rete, dopo il calo registrato negli anni precedenti, è rincarato del 4,5% nei 16 mesi conclusisi lo scorso aprile, mentre la tariffa per i rifiuti solidi urbani si è fermata a +1,1%.