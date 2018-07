Single, coppie e famiglie: quanto costa andare in ferie in auto

Più si è e più conviene spostarsi in macchina perché la benzina si paga una volta sola mentre i biglietti per altri mezzi si pagano in base al numero di persone che viaggia. E’ un principio noto, applicando il quale il portale SosTariffe.it ha studiato quanto costa andare in vacanza in Italia prendendo a riferimento alcuni dei modelli di auto più diffusi (Fiat Panda, Smart ForTwo, Renault Clio e Audi A4) e alcune delle mete più gettonate (l’Isola D’Elba in Toscana, Rimini in Emilia Romagna, Ugento in Puglia e San Vito lo Capo in Sicilia).

Per un single di Milano con una Fiat Panda la meta meno cara è Rimini, per raggiungerla infatti spenderà 116,98: euro 61,11 euro di carburante, 55,88 euro di pedaggio autostradale. Se vorrà andare all’isola d’Elba spenderà invece 304,20 euro: 80,10 di carburante e 224,10 euro tra autostrada e altre spese (ad esempio il biglietto del traghetto), mentre con altri 50 in più (cioè 354,62 in tutto, 197,48 euro di benzina e 157,13 di autostrada) potrà raggiungere le coste di Ugento. Se invece la meta prescelta è la siciliana San Vito lo Capo andranno via 486, 89 euro, di cui 270,29 euro di pieno e 216 tra pedaggio autostradale e altre spese.

A una coppia costa di più andare da Milano all’Isola d’Elba con una Smart ForTwo: a Rimini può infatti arrivare con circa 112,46 euro mentre per sbarcare sull’isola d’Elba deve mettere in conto 325 euro di spesa (74,17 di benzina e 251,74 di pedaggio e traghetto). Rispetto a un single, la coppia ha maggiore convenienza ad andare anche ad Ugento (340 euro in tutto: 182,86 di carburante e 157,14 di autostrada) e a San Vito lo Capo (466,86 euro: 250,26 di benzina e 216,60 di pedaggio e traghetto).

Le famiglie sono quelle cui l’auto conviene di più in assoluto per le ferie: 2 adulti e 2 bambini a bordo di una Renault Clio possono andare da Milano a Rimini con solo 98,88 euro (43euro di carburante e 55,88 di autostrada), a Ugento con 296,11 (138,97 euro di benzina e 157,14 di pedaggio), all’Isola d’Elba con 362,64 euro (56,37 di benzina ma ben 306,27 tra autostrada e traghetto) e a San Vito lo Capo con 406,80 euro (190,20 di carburante e 216,60 di pedaggio autostradale).