Smartphone, poi frigoriferi ma anche macchine fotografiche: i prodotti più ricercati online

La realtà virtuale di Internet è una ed è identica in tutto il mondo, ma a seconda del luogo da cui si accede a internet, secondo una ricerca del portale di comparazione dei prezzi online Idealo, varia il tipo di shopping online che viene effettuato e varia anche il profilo dell’e-stopper.

In quasi tutta Italia gli e-shopper cercano anzitutto smartphone, l’unica eccezione è il Molise dove il prodotto più ricercato sono le sneakers, che figurano dietro gli smartphone nelle ricerche di chi vive in Lazio, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Marche, Sardegna e Basilicata e al terzo posto nelle ricerche degli abitanti di Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Sicilia, Liguria, Abruzzo e Calabria

I frigoriferi sono il secondo articolo più ricercato al Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria) e in parte al Centro (Toscana e Umbria). L’elettronica di consumo spopola invece in tutte le Regioni, con diversi indici di gradimento: i notebook, figurano tra i 3 prodotti più ricercati online in Trentino, Umbria e Molise e sono molto ricercati anche in Veneto, Marche, Abruzzo, Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia, Toscana e Basilicata; i televisori sono molto ricercati in Abruzzo, Toscana, Liguria, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria, Friuli e Umbria; i tablet figurano al quinto posto delle ricerche nelle Marche, in Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta (al quinto posto in Lombardia figurano invece le ricerche di caschi per moto e in Molise quelli di avvitatori e prodotti per il fai-da-te).

La Calabria ad essere la regione Italiana più appassionata di fotografia, con fotocamere digitali mirrorless e reflex che imperversano nelle ricerche. In Basilicata, nelle ricerche più frequenti, compaiono caschi da sci e da snowboard; in Campania, Sicilia, Puglia, Lazio e Molise i videogiochi, con preferenza indiscussa per Fifa 18, uno dei più venduti di sempre. Veneto e Trentino risultano invece le regioni più sportive d’Italia, nonché le uniche in cui tra le ricerche più frequenti vi è la categoria delle scarpe da corsa.

Gli e-shopper più stravaganti e originali sono in Val d’Aosta e Friuli Venezia Giulia: nella prima la maggior parte delle ricerche riguarda orologi sportivi e poi tagliaerba e lavastoviglie; nella seconda ra i 5 prodotti più cercati in Friuli-Venezia Giulia c’è un modellino di una Lamborghini Diablo in scala 1:18. Anche Umbrie e Molise vedono tra i top 5 prodotti più ricercati prodotti particolari quali, rispettivamente, i cerchi in alluminio per la macchina e i barbecue a carbonella.