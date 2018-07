Come farsi rimborsare un volo in caso di ritardo

Un ritardo del proprio volo aereo (anche low cost) può comportare un rimborso e il risarcimento del biglietto aereo, ma solo a determinate condizioni.

Rimborso e risarcimento scattano se il ritardo è di almeno 2 ore rispetto all’ovaio di decollo programmato. In queste 2 ore, in base alla Carta dei diritti del Passeggero il passeggero ha diritto a ricevere cibo e bevande nonché trasferimenti, alloggio, assistenza clienti; se poi il ritardo supera le 5 ore si può rinunciare al viaggio e tornare a casa (o al posto da cui si è partiti per prendere quel volo), a spese della compagnia aerea.

Il risarcimento è calcolato sulla base della distanza della tratta aerea da percorrere, secondo precisi parametri:

se la tratta di volo prevista è inferiore ai 1500 chilometri, l’indennizzo è di 250 euro;

se la tratta è compresa tra i 1500 ed i 3500 chilometri, il risarcimento sale a 400 euro;

se la tratta è più lunga di 3.500 chilometri, la cifra che dev’essere corrisposta come rimborso è di 600 euro (circa).

Il rimborso viene dimezzato in caso di imbarco su altro volo che la compagnia aerea provveda a recuperare per rimediare al ritardo del proprio aereo (si deve trattare di volo verso la destinazione indicata sul biglietto d’imbarco, non importa se il volo sostitutivo sia effettuato da altra compagnia aerea).

Una volta chiesto il rimborso, la compagnia aerea ha 6 settimane di tempo per rispondere (il modulo per la richiesta può essere scaricato dal web, all’indirizzo www.moduli.it/modulo-richiesta-rimborso-ritardo-aereo-9963). Se non si ottiene soddisfazione oppure non si ottiene alcuna risposta, si può inviare lo stesso modulo all’Enac, ente predisposto al controllo del settore del trasporto aereo, oppure agli uffici predisposti dalla Ue.

Il diritto al risarcimento danni non è riconosciuto fuori dalla Ue, quindi non vale per voli provenienti o gestito da una compagnia aerea non europea.