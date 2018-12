I siti di e-commerce più convenienti per tipo di prodotto da comprare

L’e-commerce è sinonimo di convenienza per l’acquirente ed il portale internazionale di comparazione dei prezzi ha messo a confronto vari siti per vedere quanto e per cosa convengano. Ecco i risultati.

Il 33,2% dei prodotti al prezzo più conveniente si trova su Amazon (9,6%) e Amazon Marketplace (23,6%), il 17,3% su eBay. Tutti gli altri e-shop italiani raggiungono, complessivamente, il 49,5%. Tra questi, figurano bpm-power.it, eprice.it, euronics.it, maintstore.it, mediaworld.it, monclick.it, onlinestore.it, prezzoforte.it, unieuro.it e yeppon.it.

Il 33,9% delle ricerche su siti di e-commerce riguarda elettronica di consumo, secondo i dati disponibili per l’anno in corso. Il 61,6% delle offerte più convenienti per questo tipo di prodotti arriva da siti di e-shop italiani, il 19% da eBay, il 19,4% da Amazon e Amazon Marketplace.

Gli e-shop italiani sono la scelta migliore per 6 categorie di prodotto: arredamento&giardino (45,5% delle offerte), auto&moto (50,5%), bambini&neonati (36,4%), elettronica (61,6%), salute, bellezza e drogheria (60,1%) e sport&outdoor (39,7%).

Amazon ha la maggior quota di buone offerte per food&beverage (21,7%), prodotti per bambini (23,1%), prodotti di moda e accessori (19,5%); il 50,7% delle offerte più convenienti per il settore “moda ed accessori” appartiene ad Amazon Marketplace, che vanta anche il 36,7% delle migliori offerte per il gaming e il 34,4% delle offerte più a buon mercato per lo sport e le attività all’aperto.

eBay è la scelta migliore per prodotti per animali, con una quota del 38,2% sul totale. Conviene anche per cibi e bevande (settore nel quale raggiunge una quota del 35,5%) e per i giochi (27,4%).