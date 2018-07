Quanto costa il soccorso stradale con Telepass Premium

Quando si pensa a un intervento di soccorso stradale il primo nome che viene in mente è quello dell’Aci, ma chi ha il Telepass può abbinare al pagamento delle autostrade anche il soccorso stradale. In caso di auto guasta ci si può rivolgere ad Aci, assicurazioni o società di soccorso e deposito, con costi differenti a seconda della soluzione scelta e dell’assistenza richiesta, che spazia dal recupero del mezzo (anche in caso di ribaltamento o fuori uscita dalla sede stradale), al traino dell’autovettura nella più vicina officina, fino, in caso di danni di modesta entità, alla riparazione sul posto (cosiddetto depannage).

Telepass formula Premium offre una tessera per accedere a servizi e sconti, anche in caso di soccorso stradale, grazie alla collaborazione con vari partner. Il soccorso stradale è fornito in collaborazione con Allianz, compagnia di assicurazioni tedesca, e il servizio offerta da Telepass Premium consiste nella copertura di alcuni interventi di soccorso, tra i quali il soccorso meccanico su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal tipo di viabilità, per mezzi fino ai 35 quintali di peso, nonché l’intervento di mezzi speciali in caso di recupero difficoltoso del mezzo (gratuito fino a interventi che costano 150,00 euro).

Telepass Premium copre anche le riparazioni con sconti sul costo della manodopera in caso di riparazioni effettuate presso officina convenzionata Allianz. Ove poi le riparazioni, ovunque effettuate, richiedano oltre 8 ore , Telepass Premium consente di avere un’auto sostitutiva a costo di noleggio o un pernottamento in albergo a 3 stelle per tutti i passeggeri del mezzo fino ad un massimo di 2 giorni e fino ad un massimale di euro 500,00 per evento. Oltre a soccorso e riparazione, Telepass Premium offre altri servizi e in particolare il consulto medico telefonico, in caso di incidente o di infortunio o malattia improvvisa durante la circolazione del mezzo; l’autista per il recupero del mezzo e per infortunio/malattia, gratuito fino ad un massimale di costo o per il trasporto presso l’abitazione di chi ne usufruisce (sono a carico del cliente i costi di carburante ed eventuale pedaggio).