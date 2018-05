Per cani e gatti gli italiani hanno speso oltre 2 miliardi di euro nel 2017

Bambini e animali sono i migliori volani dei consumi a fronte di scarsa liquidità, perché è difficile spiegare loro che occorre far quadrare i conti. E i dati sugli animali da compagnia mostrano che la loro incidenza sull’economia è effettivamente significativo.

Il mercato del "pet food" (alimenti per animali) ha superato i 2 miliardi di euro di valore, secondo il Rapporto annuale curato da Assalco (Associazione Nazionale tra le Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) e Zoomark International con il contributo di Centro Studio Sintesi, di Iri Information Resources e dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (Anmvi).

In Italia vivono circa 60 milioni e 400mila animali d'affezione: 30 milioni di pesci, poco meno di 13 milioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani e 3 milioni tra piccoli mammiferi e rettili. Le vendite di cibo per cani e gatti nel 2017 sono cresciute del 3,8%, a valore, rispetto al 2016, per un giro d'affari di 2,051 miliardi di euro. A volume, la crescita è stata del 2,4%, per un totale di 573.940 tonnellate commercializzate.

Le vendite di cibo per altri animali da compagnia sono invece calate del 6,1% a valore rispetto al 2016, confermando un trend già in atto da tempo. Nella grande distribuzione, l’ammontare delle vendite di prodotti per alimentari per animali diversi da cani e gatti sono ammontate lo scorso anno a poco più di 15 milioni di euro. Le vendite di accessori nella gdo nel 2017 sono calate a 72 milioni di euro circa (-2% annuo) pur restando sostanzialmente stabili a volume. Il segmento dei prodotti per l'igiene animali continua a essere in crescita +15% a valore rispetto al 2016. Le lettiere per gatto, rilevate a parte, nel 2017 registrano un volume d'affari di 68 milioni di euro (+1%).