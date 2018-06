Sanità pubblica? Oltre 2 italiani su 3 spendono 655 euro di tasca propria per curarsi

Dati del rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, in occasione del Welfare Day, attestano che la maggior parte degli italiani deve curarsi (in tutto o in parte) a spese proprie.

Nel 2017 gli italiani hanno pagato 150 milioni per esami e visite mediche non rimborsate dal Servizio sanitario.

Sette milioni di persone hanno dovuto indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa. Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni (più di 2 su 3) gli italiani che hanno speso di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito); il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti).

La spesa per cure sostenute dagli italiani ammonta a 37,3 miliardi nel 2017 e arriverà a 40 quest’anno; la quota a carico dei diretti interessati, non coperta dal Servizio sanitario, nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% (i consumi, nello stesso periodo, sono cresciuti del 5,3%). Si tratta di spese che riguardano, tra l’altro, farmaci per abbassare la febbre, ecografie urgenti che non possono attendere mesi, occhiali da vista e sedute dal dentista.

L’esborso medio di chi si è dovuto pagare cure è stato di 655 euro e nel dettaglio per 7 cittadini su 10 ha riguardato farmaci, per una spesa di 17 miliardi; per 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5 miliardi); per 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 miliardi); per oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 miliardi); per oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2 miliardi).