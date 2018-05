A Comuni, Province, Regioni 22 miliardi in meno dallo Stato nel 2017

Sempre meno soldi dallo Stato per le amministrazioni locali, secondo calcoli effettuati dall’Ufficio studi della Cgia, per periodo 2011-2017, in seguito al decreto decreto legge 78/2010 che ha introdotto maggior rigore e austerità per i conti pubblici.

Regioni ed enti locali hanno visto ridursi di 22 miliardi le risorse a loro disposizione in seguito alle manovre di finanza pubblica.

Nel 2017 sindaci hanno avuto 8,3 miliardi in meno a disposizione, le Regioni 7,2 miliardi (le 5 Regioni a statuto speciale, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna ormalmente non hanno sopportato alcuna contrazione, anche se lo Stato centrale ha imposto loro di accantonare ben 2,9 miliardi di euro), le Province 3,5 miliardi.

Minori entrate dallo Stato hanno portato a maggiori tasse sui residenti fino al 2015, anno in cui il governo ha bloccato i rialzi del prelievo locale, ricorda il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo, sottolineando che «il conto è stato pagato in gran parte dai cittadini e dalle imprese che hanno subito un fortissimo aumento del prelievo fiscale. Il passaggio dall’Ici all’Imu/Tasi, ad esempio, ha incrementato il peso delle imposte sui capannoni mediamente dell’80%». Privati della leva fiscale, «molti amministratori si sono difesi riducendo la qualità e la quantità dei servizi offerti ai cittadini».

Dal 2010 al 2017 lo Stato ha risparmiato soprattutto sulle Regioni a statuto ordinario, alle quali ha trasferito complessivamente 42,913 miliardi in meno, contro i minori trasferimenti per 35,602 miliardi ai Comuni e per 17,475 alle Province. In totale, tra Comuni, Province e Regioni ordinarie, dal 2010 al 2017 lo Stato ha ridotto i trasferimenti per 84,503 miliardi.