Tassa di soggiorno in quasi 900 Comuni e gli italiani scappano all’estero

La tassa di soggiorno nel 2017 ha fruttato oltre 463 milioni di euro di incasso e per quest’anno si prevede un gettito di oltre i 507 milioni (che potrebbero diventare circa 660 milioni se si trovasse un accordo governativo con le piattaforme di home tourism). A dirlo è l'Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno di Jfc.

Quest'anno saliranno a quasi 900 i Comuni che applicano la tassa e molte altre amministrazioni ci stanno pensando per l’anno prossimo. Tra i nuovi arrivati, che hanno introdotto il dazio già quest’anno, vi sono Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Monterosso a Mare, Aquileia, Castelsardo, Trieste, Ventimiglia, Volterra, Sestri Levante, Sirolo, Jesi, Positano, Moneglia, Pistoia, Enna, Cuneo, Camogli, Lignano Sabbiadoro. Tra i Comuni che stanno pensando di introdurla l’anno prossimo oltre a Tortoreto (dove l'imposta prenderà avvio dall'1 gennaio), vi sono Sassari, Sanremo, Ribera o Diano Marina.

Quest’anno farà ferie in Italia il 4% in meno degli italiani rispetto all’anno scorso, cioè il 52% di quanti lasceranno la propria città per un periodo di riposo. Il dato è emerso alla 18esima edizione del Barometro Vacanze Ipsos - Europ Assistance, l'indagine che analizza le intenzioni di viaggio di cittadini europei e di altri Paesi del mondo per la prossima estate - in parallelo con la segnalazione di un aumento gli italiani che passerà le ferie fuori dai confini stranieri: sul podio delle destinazioni straniere rimane in vetta la Spagna seguita da Francia e Grecia.

A Venezia ci sono 73,8 turisti l’anno per ogni abitante, secondo calcoli di Airbnb, ma se si calcolano i soli residenti nella città lagunare (54mila anime) il rapporto sale a 370 turisti l’anno per abitante. Come segnala la stessa Airbnb, queste cifre fanno della città lagunare la capitale mondiale del turismo di massa, davanti a Barcellona (che ha un rapporto di 4,7 turisti per ogni residente), Amsterdam (7,8:1), Bangkok (2,8).