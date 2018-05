Comuni italiani incapaci di riscuotere oltre 23 miliardi di entrate

Lo Stato fissa le tasse ma i Comuni, cui pure lo Stato consente di applicare aliquote addizionali, non sono capaci di riscuoterle, secondo un’analisi di Cerved, primario operatore italiano per l’analisi del rischio e la gestione del credito.

Gli 8.000 Comuni faticano a riscuotere oltre 23 miliardi di euro secondo quanto emerge dai bilanci del 2016, ultimo anno per cui sono disponibili. Si tratta di una somma del 15% più elevata rispetto ai 20 miliardi dell’anno precedente.

Non viene riscosso il 47% delle entrate dovute a multe stradali o rette scolastiche attese da almeno 12 mesi (e quindi contabilizzate in una specifica voce di bilancio) ma anche tasse come IMU, TARI, TASI, TOSAP (occupazione di suolo pubblico) restano spesso non percepite.

L’importo non riscosso dai Comuni italiani entro 12 mesi è di 207 euro per abitante, in media, ma nei Comuni del Centro-Sud si sale fino a circa 506 in Calabria, la Regione coi Comuni meno attenti, davanti a Campania (410 euro), Sicilia (361 euro), Lazio (327 euro), Molise (278 euro), Abruzzo (270), Umbria (257), Toscana (250) e Puglia (244). Viceversa, le regioni con i Comuni più virtuosi risultano Trentino Alto Adige (51 euro), Veneto (56), Friuli Venezia Giulia (70), Lombardia (84), Piemonte (94), Marche (96), Emilia Romagna (116), Valle d’Aosta (143), Liguria (164), Basilicata (170), Sardegna (193). A Las Plassas, in Sardegna le entrate non riscosse sono di 5.000 euro per abitante, alle Isole Tremiti di oltre 4.000. Tra i Comuni maggiori, con almeno 100mila abitanti, Napoli, Reggio Calabria, Roma e Salerno fanno registrare crediti non riscossi da più di 12 mesi abbondantemente oltre i 1.000 euro a persona, con un’incidenza che supera il 100% delle entrate correnti. Viceversa, Forlì, Trento e Vicenza hanno un ammontare di crediti “anziani” che non supera il 5% del totale delle entrate correnti.