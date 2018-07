Zara e Zalando protagonisti dello shopping online nella stagione dei saldi

SEMrush, piattaforma per online marketing ha stilato una classifica dei brand in offerta più cercati su Google questa estate (e in parallelo dei prodotti e degli sconti che appaiono negli annunci online più spesso). Ecco cosa è venuto fuori.

Zara è il marchio più ricercato online nel periodo dei saldi, seguito da Gucci e H&M. Nel settore sportivo il brand più ricercato in saldo è Nike, seguito da Adidas.

Tra i 20 marchi più ricercati in saldo ci sono più brand di lusso che di mass-market: nella top-20 delle ricerche si trovano infatti Swarovski, Max Mara, Moncler, Louis Vuitton, Burberry, Furla, Prada e Tod’s.

Negli annunci di vendita online l’incentivo più ricorrente è lo sconto del 50%, seguito da sconti del 30% e del 40%. Gli sconti ricorrono più spesso per borse e scarpe che per altri articoli di abbigliamento.

Zalando è il marchio più gettonato per gli sconti online, ma anche Asos è cercato spesso per le sue offerte. I marchi di moda che fanno il maggior numero degli annunci su Google per promuovere i prodotti in saldo ci sono Desigual, Swarovski, Tommy Hilfiger, Max Mara, Furla e anche la società di moda di lusso online Yoox.

I saldi dovrebbero rendere circa 3,5 miliardi, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, in base alle quali ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro. A fare shopping secondo l'associazione dei commercianti saranno 15 milioni e mezzo di famiglie.

Il Codacons prevede un calo degli acquisti del 5% durante il periodo dei saldi e addirittura del 15% al Sud. Secondo l’associazione dei consumatori, gli acquisti durante le settimane di prezzi ribassati saranno in media solo di 64 euro.