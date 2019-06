Pantanata 09: Calcio spettacolo

Il calcio è uno spettacolo, lo dicono tutti. Perché, allora, non si riesce a capire che servono strutture ben definite, evoluzioni, colpi di scena e registi? Perché si continuano ad arrestare persone che si occupano di far girare bene uno spettacolo? Se il calcio è uno spettacolo, è normale che sia tutto organizzato. Il problema del calcio non è la corruzione, ma la noia: le partite sono noiose, pochi gol, pochi trick da maghi del pallone o azioni spettacolari.

Se il calcio è uno spettacolo, è quello l'aspetto da potenziare: allenamenti condivisi tra le squadre, risultati decisi a tavolino dai migliori sceneggiatori e coreografie calcistiche provate fino allo sfinimento. Pensate quanto sarebbe bella una partita se finisse 5 a 4, con azioni costanti da una parte e dall'altra, rovesciate, rabone e colpi di tacco!

Nessuno si lamenterebbe, nessuno urlerebbe espressioni che si usano davanti a pareggi frustranti per chi ha pagato un biglietto per uno show, magari rivolte ai protagonisti o ai loro congiunti. Nessuno si lamenta davanti ad un grande show. Nessuno si lamenta davanti al wrestling. Se il calcio è uno spettacolo, dovreste smettere di considerarlo uno sport.