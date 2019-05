Pantanata 06: lo zenzero è Fico

Tra i tanti effetti benefici dello zenzero, il mio preferito è quello che depura la coscienza. Ti permette, infatti, di mangiare tanto, di esagerare fino ad esplodere, al punto da dover slacciare la cinta e sbottonare i pantaloni e di pensare: "Tanto poi mi faccio un bell'infuso di zenzero e mi depuro".

Ecco, in questi giorni post elettorali, ho pensato molto allo zenzero quando sentivo chiamare in causa Roberto Fico come possibile soluzione all'empasse del movimento.

Distrutto da Salvini in termini di numeri e di contenuti, trasformati in spalla di un governo di ultradestra, ma poi, per fortuna che c'è Fico, "che è l'anima di sinistra del movimento". Zitto per motivi istituzionali, anzi zittito con metodi politici, ma tirato in ballo per far digerire l'indigeribile.

Ah, quanto è Fico lo zenzero...