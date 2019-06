Pantanata 08. Giallo dell'estate, no spoiler

Per quelli come me appassionati di informazione in generale, questo periodo dell'anno è speciale: i programmi di approfondimento vanno in vacanza, si parla molto più di gossip ed i politici iniziano a fare dichiarazioni domenicali autoregistrate, all'aperto, con abbronzatura e maniche corte bene in vista. L'estate, insomma.

È in questo periodo, però, che nasce l'ansia, l'attesa per l'evento che gli appassionati del genere aspettano più di una stagione di Games of Thrones, il giallo dell'estate. Chissà, quest'anno, come sarà, se riuscirà ad essere all'altezza di alcuni precedenti passati alla storia.

Suppongo ci sia una specie di giuria tecnica che verifica le qualità di ogni omicidio avvenuto in questo periodo e seleziona i migliori; e poi lì a fare incontri, ricerche sui parenti, valutare la possibile attrattività della storia. Il lavoro del casting, insomma, un lavoro duro, che, se fatto bene, è determinante per il successo del giallo dell'estate.

E quindi, tanta solidarietà a chi dovrà scegliere ed un sincero in bocca al lupo da un vostro fan. Non smettete mai.