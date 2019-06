Pantanata 07: il lavoro del manifestante

Io davvero non capisco tutta questa voglia di protestare di alcuni lavoratori che in questi giorni rischiano di perdere il lavoro. Adesso anche il caso Whirpool. Ormai ci sono persone specializzate nel manifestare, veri e propri esperti del settore.

Ma, spiegatemi, che paura avete?

Di perdere il lavoro e non poter mantenere la vostra famiglia? C'è il reddito di cittadinanza a sostenervi.

Di non trovare più un altro lavoro? Ci sono i navigator ad aiutarvi.

Di diventare poveri? Per favore, cercate di non dimenticare che la povertà è stata abolita, dunque chi se ne lamenta, è un nostalgico revisionista.

E che i lavoratori imparino ad avere maggiore rispetto della democrazia, perché sono gli elettori a sostenere questo governo inondandolo di like su facebook. A voi, invece, cari lavoratori, chi vi ha eletto?