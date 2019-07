Pantanata 14: il compleanno è tempo di bilanci

Io me lo immagino, Beppe Grillo, il giorno del suo compleanno: felice, in vacanza, sereno come può essere un uomo realizzato e soddisfatto dei propri traguardi. Risate, cibo, brindisi, auguri e tanta tanta gioia.

Poi, notifica: "Danilo Toninelli ti ha taggato in un post". "Lo leggo? Ma sì, tanto saranno i soliti auguri". "Tanti auguri, caro Beppe Grillo! Gli anni contano poco per chi sa guardare al futuro, anticiparlo e, a volte, anche determinarlo come hai saputo fare tu. Vedi? Ciò che hai creato sta cambiando l'Italia. Grazie e buon compleanno!".

6 Maalox, 2 xanax e tutto il resto del giorno a letto, coperto fino alla testa ed al buio.

Auguri, Beppe. La prossima volta, che scherzavi, dillo prima.