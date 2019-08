Pantanata 15: ecco i punti su cui discutono Pd e Movimento

Ricominciamo con uno scoop: il governo giallorosso si farà, ma solo ad alcune condizioni. Eccole! Non è stato facile, ma sono riuscito ad ottenere alcuni dei punti in discussione in questo momento:

modificare i parametri del reddito di cittadinanza al fine di inserire gli ex ministri e sottosegretari tra i richiedenti;

inserire 7 spettacoli di Grillo alle feste de l'Unità al fine di garantire nuova vitalità a questi eventi;

Dibba deve togliere il mi piace al Papeete e commentare la foto della Boschi in bikini con "comunque io due ... gliele darei" al fine di dimostrare il sostegno al governo anche dell'ala del Movimento più vicino alla Lega;

inserire 7 spettacoli di Renzi alle feste del Movimento al fine di garantire nuova vitalità a questi eventi;

Andrea Orlando deve vendere al fantacalcio dei parlamentari Cristiano Ronaldo a Di Maio per una somma non superiore a 20 milioni;

Rocco Casalino deve cambiare il cognome in "Del Grande Fratello";

Modificare i parametri di quota 100 al fine di inserire ex ministri e sottosegretari tra i richiedenti;

Reintroduzione della povertà al fine di ridare nuova linfa alle organizzazioni sindacali.