Pantanata 19: difendiamo l'ambiente, vietiamo il made in Italy

Sulla questione ambientale, noi italiani viviamo il conflitto maggiore, soprattutto dal punto di vista alimentare. Sì, perché il made in Italy, da questo punto di vista, è il top. Centinaia dei nostri prodotti tipi sono marchiati dal bollino made in Italy: fatto in Italia, con la nostra terra, la nostra acqua, il nostro sole…

Ora quando sentiamo queste cose, ci ricordiamo di essere anche il Paese della terra dei fuochi, delle falde inquinate e della diossina? E considerando questo, vogliamo rivalutare il concetto di Km 0? Con il km 0 avremmo il problema del biologico. E dovremmo scegliere: vogliamo il biologico? Dovremmo rispettare, invece del km 0, il km 2000. “Prodotti di alta qualità, garantiti al 100% perché fatti a 2000 km dall’Italia. Dove le regole le rispettano”.

Noi italiani siamo così, in realtà adoriamo le cose tossiche; una prova è il nostro rapporto con la cucina estera: negli anni 80, dopo Chernobyl, cucinavamo le farfalle alla vodka; mucca pazza, hamburgherie dovunque; Fukushima ed è nata la moda del sushi; praticamente, il nostro ingrediente preferito è la diossina.

Poi lo chiamiamo dieta mediterranea, ma è solo questione di marketing.