Pantanata 21: chi dice politica, dice danno

Un taglio di posti di lavoro è sempre una brutta notizia. Tranne se si parla di politica.

La politica, infatti, è un settore professionale strano, decisamente più osteggiato dei becchini: almeno loro campano una volta sulla tua morte, i politici, invece, hanno bisogno che tu conduca una vita piena di problemi, per poterli risolvere.

Da questo punto di vista, infatti, il taglio dei parlamentari potrebbe essere un volano per la risoluzione di tanti problemi veri dei cittadini: meno politici, meno problemi da cavalcare per mantenere la propria visibilità personale e, quindi, più possibilità che quegli stessi problemi, nel silenzio generale, si risolvano.

Incomprensibile anche la posizione delle regioni del sud. Sì, è vero, ci saranno meno parlamentari, la rappresentanza territoriale sarà meno garantita, però, dall'altro lato, saranno anche meno i gruppi di potere da garantire, meno persone in grado di poter raccomandare, meno politici a cui rivolgersi per un posto di lavoro in cambio del voto.

Che fortuna che abbiamo, a vivere questi tempi!