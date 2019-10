Pantanata 22: i vecchi problemi della crisi

La crisi economica è un problema da sempre, almeno da quando sono nato. Io non so quanto ci vuole per passare da "temporaneo periodo di crisi" a "stabile situazione di povertà", ma, secondo me, 37 anni potrebbero bastare.

La questione, però, è trovare un modo per uscire dalla crisi nel modo più razionale possibile.

C'è chi dà la colpa ai migranti, ma non è quello il vero problema: i migranti, infatti, costano all'Italia 5 miliardi l'anno e, eliminando questa spesa, non risolveremmo il problema.

Sapete, invece, qual è la categoria che costa di più all'Italia?

I vecchi.

I vecchi costano al nostro Paese quasi 250 miliardi l'anno.

Secondo voi, come risolviamo la crisi economica? Con i migranti o con i vecchi?

L'Italia è un paese sempre più vecchio e abbiamo bisogno di ridare carica e spinta al nostro paese nuove forze produttive.

Quindi, se posso permettermi una proposta, scambiamo i vecchi con i migranti: mandiamo i nostri vecchi, debilitati ed improduttivi in Libia, una terra perfetta dal punto di vista climatico dove poter contrastare acciacchi e reumatismi, e sostituitiamoli con giovani migranti atletici e disposti al sacrificio per il bene del paese che li ospita.

E se qualcuno dei nostri vecchi dovesse sentire la nostalgia dell'Italia, be', ragazzi, dalla Libia si torna in gommone!