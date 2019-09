Pantanata 19: Salvini dalla D'Urso. Le intercettazioni

Riunione di preparazione intervista Salvini.

Presenti due autori.

- Oh sai che ce vorrebbe pe' l'intervista co' Salvini?

- Cosa? Avemo messo Asia Argento e Alba Parietti. Ce stanno pure Iva Zanicchi e Alda D'Eusanio, che je devi mette ancora?

- T'o dico io: un nero.

- Cioè? Un fascio?

- No, un nero... Daje, capimose, nun me lo fa di'.

- Ma che stai a parla' de un nero de quelli c'a G?

- Ma tu pensa che figata, se je mettemo uno de quelli...

- E chi je mettemo? Bello figo?

- Ma nun di' stronzate.

- E chi je voi mette?

- T'o ricordi quelli d'i ragazzi d'a terza c, quello che faceva er cameriere?

- Sì, c'ho dato storia der cinema ar master. Era docente mio.

- Ah, no... ce serve uno più pop.

- T'o ricordi quello che faceva er marocchino?

- E certo che mo ricordo, ma quello è de Roma.

- Aò, ma ce starà n'artro nero da pote' chiama'.

- ....

- ...

- Ce l'ho. T'o ricordi quello che tifava p'a Juventus a quelli ch'er calcio?

- Ma chi, Idris?

- Eh.

- E se poi je fa domande sul razzismo?

- Ma che stai a di'? O famo parla' de quarche cazzata, tipo er cambiamento climatico.

- Quindi voi chiama un nero e farlo parla' de cardo?

- Eh.

- Lo sai perché mi piace lavorare con te? Perché sei un rivoluzionario e prima o poi arriverà la tua consacrazione tra i grandi della tv.

- Ma vattene a fanculo... a me me basta che ariva er bonifico.