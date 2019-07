Pantanata 11: la Sea Watch e l'occultamento di governo

Una cosa che davvero mi infastidisce sulla questione Sea Watch è l'evidente clamore mediatico con cui alcuni giornali di sinistra hanno deciso di mettere in scacco il governo.

Perché, se avessero potuto, i nostri ministri avrebbero raccontato dei soldi congelati di quota 100 e del reddito di cittadinanza dimostrando di saper rispondere all'Europa, avrebbero potuto far sapere a tutti di non aver firmato la risoluzione che imponeva a tutti i paesi europei l'abbassamento delle emissioni di CO² e Salvini avrebbe potuto perfino spiegare agli italiani il motivo politico della sua assenza alle riunioni del Consiglio europeo in cui di parla di flussi e migrazioni o Di Maio avrebbe potuto far sentire la sua posizione sui licenziamenti Almaviva.

Invece, niente; neanche uno spazietto, un trafiletto, un post su Facebook per parlare di queste cose. Migranti, solo migranti. Ai giornali di sinistra interessano solo i migranti.

Se fosse per il governo, Carola non sarebbe una star. Se fosse per il governo, se i giornali di sinistra non facessero la loro solita propaganda, saremmo già in periodo elettorale.