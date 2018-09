Immunonutrizione, come difendersi dalle patologie tramite una sana alimentazione

Curare il nostro intestino, poiché è la prima barriera che viene a contatto con sostanze esterne che ingeriamo, per cui è la prima difesa del nostro organismo. Oltre a riparare qualsiasi tipo di danno strutturale che potrebbe verificarsi a questo livello, bisognerebbe mantenere in equilibrio i batteri che costituiscono il microbiota, evitando la disbiosi. Come fare? Oltre alla corretta alimentazione bisognerà prestare attenzione all’uso di antibiotici integrando la terapia con probiotici in grado di ripristinare la flora batterica;