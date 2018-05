Estate: quando lo sgarro è dietro l’angolo e come resistere

L’estate: il sole, il mare, lo stare in compagnia… Ma quante sono le tentazioni che ci attirano? Purtroppo, tante e chi non sa resistere rischia di ritrovarsi a fine estate con il doppio dei chili e con un po’ di salute in meno. Ma quindi non possiamo assaggiare nulla o ciò che fa male sono gli eccessi? Leggete l’articolo per saperne di più

Estate = sgarro?

Quanti di voi arrivano alla prova costume felici di averla superata anche quest’anno ed a fine stagione sono costretti a rivedersi il doppio allo specchio? Il cullarsi, purtroppo, non va bene, tanto meno cadere facilmente in tentazione; ma se accade, non è completamente colpa vostra.

Infatti, se ci priviamo per un periodo di 3-4 mesi di zuccheri e limitiamo drasticamente la nostra dieta, al “termine” della dieta saremo più propensi ad assaggiare più alimenti prima vietati completamente, come i junk food e gli zuccheri, tutti prodotti che creano dipendenza. Vi faccio un esempio: la signora X decide di mettersi a dieta, la legge su una famosa rivista, è la dieta delle VIP di 1200 kcal al giorno. Durante i primi giorni la signora ha una fame da lupo, poi si abitua, il metabolismo rallenta e qualsiasi cosa mangia sembra saziarla, in realtà è solo l’aspetto psicologico che inibisce la fame. Infatti, persi i chili che si era prefissata, ritorna a mangiare come prima, ogni mattina latte e cacao con cereali al cioccolato, a pranzo pasta bianca senza proteine, nel pomeriggio l’aperitivo con le amiche, a cena un secondo e per “chiudere” la giornata un bel gelato, continuando così per tutti i mesi estivi.

Cosa ha sbagliato la signora? Direi tutto! È passata da un regime ipocalorico a bassa densità energetica ad un altro ricco di zuccheri che non le consentono il distacco da essi. I meccanismi tramite il quale gli zuccheri creano dipendenza sono spiegati nell’articolo pubblicato qualche tempo fa, che potrete consultare cliccando qui.

Tentazioni da fermare

Per stare in salute ed in forma, come dico sempre, bisogna mangiare bene tutto l’anno. Molti di voi non condividono il mio stesso pensiero perciò si lasciano tentare dall’abitudine estiva “Sono in vacanza, mi concedo di tutto”. Il segreto per non cadere in tentazione agli sgarri è eliminare completamente gli zuccheri, consumare cereali integrali ed associarli sempre ad una fonte di proteine di qualità e di fibre vegetali. Non avendo l’abitudine, non si creerà nemmeno la dipendenza.

Ma come mangiare durante l’estate? A partire dalla colazione, il troppo caldo spesso ci inibisce la fame per cui se proprio dobbiamo scegliere, ci accontentiamo di qualcosa di fresco come una granita con brioche o la stessa ripiena di gelato: una valanga di zuccheri semplici nel nostro sangue. A pranzo ci accontentiamo di una pizzetta per mantenerci “leggeri” e poi la cena diventa il pasto principale.

Si dovrebbe, invece, partire da una colazione completa. Se preferiamo qualcosa di fresco, consumiamo uno yogurt greco intero (anch’esso fresco) con frutta fresca, frutta secca e muesli integrali, oppure una crêpes con marmellata ed un centrifugato di frutta. Se a pranzo, invece, siamo al mare ed il lido non dispone di cereali integrali, scegliamo un’insalata mista con tonno o pollo, mozzarella e verdure crude o grigliate di stagione; oppure una grigliata mista di pesce con verdure, senza buttarsi troppo sulla velocità del pranzo: che fretta abbiamo se siamo in vacanza?

Mentre a cena cercate di non consumare troppi carboidrati, ma preferite pietanze gustose, anche tipiche del luogo in cui andate e, se preferite abbinare i carboidrati al piatto, evitate il dessert.

Ma allora, mi direte, non possiamo fare nessuno sgarro? Certo, si può ogni tanto. Come orario preferite la prima metà della giornata, quando il nostro organismo ha bisogno di più energia e se proprio riuscite, prima di mangiare un dolce o un alimento raffinato, cinque minuti prima mangiate una frutta o una verdura cruda, in modo da rallentare l’assorbimento degli zuccheri semplici.