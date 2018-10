Gli italiani sono veramente “drogati” dal glutine?

Il nemico glutine

È vero che spesso menziono il glutine descrivendone i suoi aspetti negativi, ma ricercando e studiando sempre più capisco quanto il suo consumo abituale sia dannoso per la nostra salute. Oggi vi parlo di come questa proteina possa agire proprio come una droga. Il glutine lo ritroviamo in cereali come il frumento, la segale, il kamut, l’orzo ed il farro ed è una sostanza collosa che oltre a peggiorare la condizione di permeabilità intestinale di cui abbiamo spesso parlato, libera alcune sostanze che creano dipendenza. Quando il glutine viene digerito, a causa dell’insufficienza di alcuni enzimi digestivi (Dipeptidilpeptidasi-IV) si formano le gluteomorfine, ovvero sostanze simili alla morfina che però derivano dall’ingestione di questi cereali; come la morfina, queste sono in grado di legarsi ai recettori per gli oppioidi che sono espressi nel nostro organismo in quasi tutti i distretti, in particolare nel sistema nervoso centrale e lungo il tratto gastrointestinale, provocando, quindi, euforia, sedazione, aumento della soglia del dolore, aumento della motilità intestinale, della produzione di muco ed ormonale, stanchezza, senso di annebbiamento e sonnolenza. È per questo motivo che i nostri nonni dicevano che “Il riso ti mantiene teso”, perché questo cereale non contiene glutine e non causa sonnolenza come spiegato sopra. Per cui i cereali da consumare sono quelli che naturalmente non contengono questa proteina, quali il miglio, il mais, l’amaranto, la quinoa, il grano saraceno, infine, il riso, da consumare tutti in versione integrale. Inoltre, sembra che le gluteomorfine vadano a contrastare anche la capacità antiossidante dell’organismo poiché i soggetti che consumano quotidianamente glutine, rispetto a chi non ne fa uso, hanno livelli più bassi di Glutatione e di S-adenosilmetionina, due potentissimi antiossidanti. Se manca la protezione antiossidante il nostro organismo è maggiormente esposto a minacce ed anche il sistema immunitario ne risente.

Glutine, intestino e sistema nervoso

Come abbiamo detto, dunque, il glutine è in grado di agire a livello del sistema nervoso centrale a causa delle gluteomorfine, causando anche patologie come la schizofrenia. Uno studio recente ha ritrovato la causa del disturbo bipolare, ad esempio, a livello intestinale: un intestino disbiotico causa maggiore predisposizione alle patologie nervose. A causare disbiosi sono diversi fattori, tra i quali anche un’errata alimentazione ed il sovraccarico di sostanze alimentari. Lo studio ha dimostrato che il disturbo bipolare è spesso associato a patologie infiammatorie, obesità e sindrome metabolica, tutti disturbi associati a disbiosi intestinali. Quindi, sia in caso di permeabilità intestinale, sia in caso di disbiosi, le gluteomorfine sono in grado di oltrepassare la membrana intestinale, poiché molecole a basso peso molecolare, quindi agiscono in ogni caso a livello del sistema nervoso centrale. Cosa fare quindi? Eliminarlo completamente dall’alimentazione? Dipende dalla patologia di cui si soffre, i soggetti che godono di buona salute, invece, dovrebbero limitarli nella loro alimentazione, consumandolo poche volte a settimana, gli eccessi sia in un senso che nell’altro sono sempre errati.