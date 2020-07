Kemioamiche, 9 donne unite nella lotta al cancro: il docureality

Oggi vorrei parlarvi di un docureality che, talmente occupata a piangermi addosso, mi era all’epoca della diagnosi sfuggito e che, invece, in questi giorni di ricerca su argomenti che potevano interessarvi, mi ha molto colpito. Si tratta di un programma andato in onda su Tv2000 e Real Time nel 2017 che si chiama “Kemioamiche” prodotto da Kimera Tv in collaborazione con il reparto di chirurgia senologica del Policlinico Gemelli di Roma.

Sono corsa su Youtube a vedermi tutte e sei le puntate che raccontano alla perfezione la storia di nove donne, dallo smarrimento che segue la diagnosi del tumore a tutto il percorso che dopo hanno dovuto affrontare. Nove donne che prima neanche si conoscevano. Vite diverse. Nove donne che si sono unite nella battaglia vincendola. La prima cosa che in assoluto mi ha colpito è la sigla. Sulla canzone di “I will survive” queste donne ballano e cantano fino a togliersi parrucche e turbanti con il sorriso sulla bocca e le mani alzate al cielo trasmettendo una forza incredibile. Non solo, ma cantano e ballano anche all’interno dell’ospedale durante la chemio insieme a medici e infermieri. Bene. Queste nove donne siamo tutte noi. Con la loro fragilità, ripresa anche dalle telecamere, la loro paura di non farcela, lo smarrimento dalla diagnosi, le lacrime scese, i malesseri dopo la cura. Creano persino una chat che nel mio immaginario non sapete quanto mi piacerebbe già che ne facessimo tutte parte. Ma la cosa più bella di tutte sapete cos’è? La FORZA! La forza che queste donne trasmettono. La forza che è dentro ognuna di noi insieme alla voglia di farcela. Cadendo e risorgendo. Facendo della resilienza la nostra arma più forte cantando e ballando.

E allora coraggio. Guardatevi la serie. Poi alzate la musica e cantate a squarciagola. Il mondo intero deve sentire la nostra voglia di vivere! E quando volete creeremo un’immensa chat!