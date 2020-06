Ormonoterapia, che cosa non chiariscono i medici

Ed eccoci ad un argomento molto molto combattuto tra oncologi e ginecologi: la possibilità di rimanere incinta o meno assumendo farmaci in grado di interferire con l’attività degli estrogeni, ormoni ritenuti coinvolti nell’insorgenza e nello sviluppo di almeno due terzi dei tumori mammari e prescritti dopo una mastectomia.

Inizio subito citando infoseno.org che parlando di uno di questi farmaci scrive: “Esso non ha alcun effetto sulla produzione di estrogeni nelle ovaie per cui l’interruzione delle mestruazioni non significa, il più delle volte menopausa. Soprattutto all’inizio, può anzi stimolare l’ovulazione e quindi aumentare la fertilità. E’ importante usare sempre un contraccettivo non ormonale, anche se le mestruazioni diventano irregolari o si fermano del tutto. È sconsigliabile infatti rimanere incinta, in quanto esso può influenzare lo sviluppo del feto.” Ecco.

La mia scelta di far rimanere incinta Lavinia, personaggio principale del mio libro “Diario di un delirio”, è stata perché, mentre io avevo iniziato la stessa cura, mi sono imbattuta in chat di donne dove dicevano di essere, purtroppo, rimaste incinta, nonostante il ginecologo le avesse escluso qualsiasi possibilità. Con, ovviamente, la scelta conseguente di dover abortire visto le inevitabili e possibili complicazioni per il feto. Gli oncologi, di contro, non escludono la possibilità. Certo, ti dicono che la percentuale è bassissima, ma non la escludono.

Ora, mi chiedo, ma un po’ più di chiarezza a riguardo no? Rimanere incinta durante la cura non fa bene né alla paziente né al feto e il bello è che ci sono ginecologi convintissimi e che lo escludono categoricamente. E allora i casi contrari cosa sono: miracoli?

Non solo, ma tutte queste medicine comportano una serie di effetti collaterali comuni a moltissime donne non indifferenti come: forti dolori articolari, irrequietezza, insonnia, aumento di peso, ritenzione idrica, mal di testa, ecc. Ora, altra domanda, ma perché non prescrivete anche qualcosa che contrasti tutto questo invece di sminuire o evitare di parlarne? “Praticare sport e una sana alimentazione” e certo. Come se queste due cose fossero la soluzione.

Dopo aver letto numerosi forum a riguardo sono ormai certa che questi effetti collaterali non sono per tutte gli stessi, ma indubbiamente per la maggior parte sì. Me compresa e non sapete le volte che ho pensato di interrompere le cure ma poi guardo i miei figli e…