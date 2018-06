Chiude un libreria e c’è chi telefona per dire: “Ve lo meritate, vendevate testi LGBT”

L’Italia del 2018 è anche quella in cui una persona prende il telefono per chiamare una libreria che ha appena annunciato di essere costretta a chiudere non per lasciare un messaggio di solidarietà e sostegno ma per dire di essere contento che quella saracinesca si abbassi per sempre perché… vendevano libri LGBT.

Succede a Firenze, dove la libreria Clichy, collegata all’omonima casa editrice, ha annunciato qualche giorno fa l’imminente chiusura.

Tra le tante telefonate ricevute di affetto e stima, in libreria è arrivata anche questa, raccontata in un post su Facebook:

- Libreria Clichy, buonasera

-Buonasera, è vero che chiudete la libreria?

- Purtroppo sì.

- Fate sconti?

- Dai primi di luglio faremo la svendita con sconti

- Avete dei libri LGBT?

- Si, ma al momento non è rimasto moltissimo.

- Ma li avete avuti?

- Sì certo.

- Bene allora sono proprio contento che chiudiate, ve lo meritate!

Sotto gli hashtag #noneunoscherzo, #assurdo #fermiamolaviolenza

«Quando ho ricevuto quella chiamata sono rimasta sorpresa - racconta al telefono la libraia Silvia - Questo signore, che non si è voluto qualificare, è uno dei tanti che la pensano in questo modo ma che anziché scriverlo su internet ha pensato di chiamare direttamente».

Un gesto che si commenta da sé - e sul quale la stessa Silvia non vuole spendere molte parole, ricordando invece le tante testimonianze positive ricevute - ma che nel suo “piccolo” dice qualcosa del Paese che stiamo diventando.