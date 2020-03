Coronavirus, una piattaforma al servizio di tutti. Perché #INSIEMESIPUO

Hai bisogno di aiuto per spesa o farmaci? Conosci un'iniziativa solidale e vuoi condividerla? Cerchi i servizi attivati nella tua zona per far fronte all'emergenza?

Le risposte a queste e altre domande le trovi sulla piattaforma covid19italia.help, un progetto no profit organizzato e diretto interamente da volontari e volontarie e sostenuto da ActionAid. La piattaforma è uno spazio accessibile, interattivo e aggiornato, dove è possibile trovare informazioni verificate e, soprattutto, dove i bisogni incontrano le offerte di aiuto.

Come cittadine e cittadini e come associazione che crea comunità vogliamo ogni giorno fare del nostro meglio a supporto di chi, in tutta Italia, cerca di rispondere a questo periodo di emergenza. E ora che la nostra comunità è disorientata e confusa, abbiamo progettato un’iniziativa per dare un aiuto concreto e quotidiano a chi ne ha bisogno.

Lo dobbiamo a tutti coloro che non possono permettersi il lavoro a distanza e che sono in prima linea anche per noi: agli operatori della sanità e dell’assistenza che si stanno prodigando oltre ogni limite. A coloro che sono attivi per continuare a permetterci di mangiare, di avere medicine, di ricevere notizie. Lo dobbiamo, soprattutto, ai più fragili, perché tutti abbiamo un padre anziano, una mamma sofferente, un fratello che ha problemi di salute e non dobbiamo permettere che il coronavirus scavi un solco incolmabile tra noi.

Per questo, ci siamo attivati per far partire uno sforzo di mutuo aiuto, mappando e dando visibilità alle tantissime iniziative di solidarietà che stanno nascendo su tutto il territorio nazionale. Anche a distanza possiamo ritrovare un senso di comunità. #INSIEMESIPUO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La crisi causata dal Covid 19 potrebbe creare nuove disuguaglianze facendo crescere rabbia e risentimento nelle persone. Quello che invece ci auspichiamo è che possa essere un’occasione per aumentare la coesione sociale tutelando ogni persona a rischio. Agire solo a tutela di alcune categorie di individui, magari di quelli che hanno una voce più forte, sarebbe profondamente errato e ingiusto.