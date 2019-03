La democrazia in una App con un fumetto di Zerocalcare

È ancora attuale parlare di democrazia?

Noi di ActionAid ce lo siamo chiesti e il risultato è Demopatia, un’app che non potete perdere!

Demopatia è un viaggio nelle viscere della democrazia con fumetti inediti di Zerocalcare, reportage video e interviste di approfondimento a esperti. La matita di Zerocalcare si è infatti prestata a un lavoro collettivo, scritto e realizzato per noi di ActionAid insieme a Manolo Luppichini e Ivan Giordano e con la consulenza scientifica di Giovanni Pietrangeli.

“Mi piaceva l’idea di partecipare a un progetto che non mettesse al centro la democrazia come feticcio ma che provasse ad analizzarne le storture e valorizzasse invece quelle esperienze e quei processi che si fondano sulla partecipazione e l’autogoverno. Sono contento se i miei disegni servono come espediente per veicolare riflessioni e contributi di persone che seguo da sempre, di cui mi fido e che guardano il mondo da un’angolazione che mi è sempre sembrata interessante”, spiega Zerocalcare.

Siamo in un’epoca in cui sono evidenti le contraddizioni tra squilibri globali, disuguaglianze di genere, fenomeni migratori e rivoluzione digitale. Eppure proprio oggi non possiamo dare la democrazia per scontata ma dobbiamo costruirla, viverla e riempirla di significato. Ogni giorno.

Nelle tavole, ironiche e interattive, un personaggio misterioso conduce Zerocalcare in un viaggio nel tempo: un viaggio che parte dalle zone terremotate del Centro Italia e che, attraverso varie epoche storiche, ci porta anche alle speranze disilluse dello Zimbabwe durante le elezioni dello scorso anno, che avrebbero dovuto rappresentare la svolta democratica del paese dopo decenni di dittatura.

Sottolineare l’importanza, ovunque nel mondo, di mettere le persone al centro e di sostenerle perché possano reclamare i propri diritti nei processi decisionali che li riguardano, è il solo modo per ottenere un reale cambiamento a livello globale e costruire un mondo equo e giusto per tutti. Solo così la democrazia diventa compiuta.

L’app, realizzata da Alterawide, è disponibile per iOS e Android, è scaricabile gratuitamente e contiene una parte visualizzabile versando un piccolo contributo che andrà a sostenere le attività di ActionAid in tema di partecipazione dei cittadini.