I saldi solidali di Camaieu

Unire risparmio e solidarietà? E’ possibile. Per tutto il periodo dei saldi invernali, Camaieu, noto marchio d’abbigliamento francese con oltre 60 store in Italia, ha deciso di sostenere ActionAid e il suo impegno in favore dei diritti delle donne.

Durante i saldi, infatti, acquistando nei negozi Camaieu sarà possibile decidere di arrotondare all’euro superiore, l’importo totale per ActionAid. In particolare, Camaieu ha deciso di supportare il progetto Donne: identità al lavoro che partirà nei prossimi mesi a Milano e che coinvolgerà circa 20 donne che hanno subito violenza.

“Siamo molto contenti che Camaieu abbia deciso di sostenerci nell’avvio di questo importante progetto – ha dichiarato Beatrice Costa Responsabile del Dipartimento Programmi di ActionAid Italia – Ci auguriamo che tutti i clienti che entreranno negli store Camaieu nei prossimi giorni, vorranno unirsi a noi in questa iniziativa, scegliendo di supportare questo percorso che consentirà alle donne coinvolte di riprendere in mano la propria vita lavorativa”.

L’obiettivo del progetto è infatti quello di promuovere l’indipendenza economica delle donne che hanno subito violenza, dando loro l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro, formarsi e raggiungere la propria autonomia. Secondo un recente rapporto di ActionAid, l’82,5%delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza ha un basso livello di indipendenza economica, contro il 17,5% che è economicamente indipendente. Il 40,9% delle donne che ha subito violenza lavora, mentre il 59,1% non ha un’occupazione. Il 73,7% ha figli a carico e solo il 13,3% vive in una casa propria, contro il 14,8% che ne condivide la proprietà con il marito/partner. L’indipendenza economica si rivela dunque un fattore decisivo per uscire da situazioni di violenza domestica.

Le protagoniste di Donne: identità al lavoro seguiranno dei percorsi di empowerment finalizzati a far emergere i propri talenti e risorse e a rafforzare la propria autostima. Parallelamente, le partecipanti seguiranno degli incontri di orientamento lavorativo per favorire la ricerca attiva del lavoro, ricevendo informazioni sul funzionamento generale del mercato del lavoro, sui canali da attivare, su come affrontare un colloquio e preparare un buon curriculum vitae. Sono previsti anche dei corsi di formazione specifica e l’attivazione di alcuni percorsi di tirocinio. Fra le aziende che offriranno questa possibilità alle partecipanti, figura anche Camaieu, che ha deciso di sostenere il progetto sin dal principio, attraverso l’iniziativa che avrà luogo nei suoi negozi durante i saldi invernali.