Quanto pesano i boschi verticali nella sostenibilità urbana?

Se l'intero pianeta in un modo o nell'altro si sta «urbanizzando» pare urgente e persino ovvio riflettere in modo serio e sistematico su che voglia dire, e soprattutto non fermarsi come idioti all'accezione arcaica, secondo cui sarebbe urbano un posto con una pietra o un pezzo di cemento piazzati sopra, e campagnolo o naturale il posto accanto che quel sasso squadrato invece non ce l'ha. Pare qualche tacca sotto i limiti del banale, un invito del genere, ma quell'idea di «urbano» è così diffusa e spontanea, anche in chi dice di occuparsi faccende per nulla ingegneristiche e materiali, da renderlo sommamente utile.

Per esempio iniziando a imitare virtuosamente il mondo pubblicitario commerciale che, intuendo il nuovo sterminato segmento di mercato che quella misteriosa «urbanizzazione» si porta dietro, ne appiccica l'etichetta a fungere da straordinario valore aggiunto sopra idee, comportamenti, atteggiamenti, prodotti di consumo quotidiano dall'ombrello pieghevole alla musica giovanile sperimentale. Entrambe evidentemente cose fruibili su cime di montagne o abissi oceanici, volendo, ovvero in posti che nulla hanno a che spartire cola la città delle pietre e dei semafori a cui pensano studiosi, politici, critici, maîtres à penser assortiti.

Ribaltando completamente almeno uno degli assunti, ovvero il ruolo del «verde» nel definire l'ambiente urbano/planetario, un nutrito gruppo di lavoro abbastanza multidisciplinare prova a ridefinire cosa siano o possano diventare dal punto di vista sociale, ambientale, alimentare, le superfici agricole cittadine. Quelle che di solito il nostro immaginario retrogrado e nostalgico continua a pensare come antitesi per eccellenza della città, della densità, della modernità o postmodernità. E invece potrebbero rivelarsi le vere e proprie infrastrutture portanti della metropoli futura, più efficaci di quelle grigie in acciaio e cemento, oltre che vive, reattive, interattive.

Le domande che si pongono gli scienziati, schematicamente, suonano: a scala planetaria quanto pesano gli ecosistemi messi a disposizione dalla vegetazione urbana? E quante occasioni reali esistono di realizzarli in pratica, ovvero superfici (magari anche verticali) non teoriche di città atte a diventare “capitale naturale”? Quanti e quali servizi all'ecosistema possono fornire, magari anche quantificabili in termini economico-contabili, queste superfici? Tra le statistiche più curiose elaborate nello studio, forse spicca quella che classifica tre tipologie di questo verde potenzialmente agricolo-ambientale tra verticale, tetti verdi, e aree non edificate disponibili, e in cui (udite udite) il rapporto tra il primo e gli altri due sommati risulta molto molto inferiore a 1:100. Segno di cosa? In negativo, che si è fatta troppa ideologia su quell'aspetto dell'approccio alla città sostenibile. In positivo che c'è probabilmente molto lavoro ancora da fare, magari togliendo agli architetti trendy il monopolio della faccenda.

(tabella Earth Future gennaio 2018)