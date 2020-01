Il consumo di suolo è più buono consumato freddo

Girano spesso quelle vignette «anticapitaliste» in cui due poveracci sono aizzati ad azzuffarsi reciprocamente per le briciole residue di una enorme torta, in realtà del tutto arbitrariamente arraffata dal terzo personaggio che li sta appunto aizzando. E scambiando altrettanto proverbialmente il Dito per la Luna i due poveracci invece di guardare all'insieme, che forse nella loro fame atavica gli sfugge proprio, sono prontissimi a distruggersi l'un l'altro contendendosi quelle miserabili briciole. Beh, spesso viene da pensare più o meno in quegli stessi sconsolati termini assistendo ad alcune (la maggioranza in realtà tra quelle locali e «di base») battaglie sociali e politiche contro il cosiddetto consumo di suolo. Ma qui a differenza del riferimento alla ingenuità umana a fronte dell'astuzia del capitalismo, forse abbiamo una spiegazione meno vaga e generica ad aiutarci a uscire dal labirinto. E sta nella storia recente della stessa affermazione dell'idea di consumo di suolo dalle nostre parti. Che nasce a sua volta da pratiche e politiche ambientaliste europee legate alla tutela delle risorse naturali e della biodiversità messe a rischio dal modello di urbanizzazione dispersa e da alcune pratiche agricole.

Ecco qui la questione ridotta scientificamente all'osso: il suolo è una risorsa, sia per l'agricoltura che per i fondamentali servizi all'ecosistema, e tra le minacce principali esistono i modi di urbanizzazione contrastanti (non certo l'urbanizzazione in sé se la consideriamo forma della presenza umana sul territorio). Qui entra in campo la disciplina urbanistica, come scienza e tecnica e politica in grado di governare quelle forme di urbanizzazione responsabili del venir meno della funzione essenziale del suolo. Da lì sostanzialmente nasce l'espressione «consumo di suolo» che ovviamente in una forma o nell'altra era sempre esistita, ma stavolta legata a una maggiore sistematicità di approccio: rilevazione della disponibilità reale e potenziale di quella risorsa, e strumenti di governo quantitativo e qualitativo. Schematicamente e facendo l'esempio della Germania, il Ministero dell'Ambiente di cui era titolare la giovane Angela Merkel fissa a scala nazionale verso la metà degli anni '90 la «politica dei trenta ettari al giorno», che fissa quantitativamente così un consumo di suolo per urbanizzazioni sostenibile, da governarsi attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale. Naturalmente ciò prevede anche di fissare obiettivi di carattere ambientale che consentano per esempio di stabilire cosa è «suolo consumabile» e cosa invece non lo è. Per esempio se consideriamo le superfici non edificate urbane parte di una rete ecologica queste avranno un valore relativo superiore rispetto a semplici lotti edificabili o no, o pavimentati o no, eccetera. Ma si tratta di discrezionalità, in fondo.

Con questo taglio generale il tema consumo di suolo sbarca non molti anni più tardi in Italia, con una specificità tutta politico-sociale-culturale: lo sbarco avviene non tanto per il canale scientifico ambientale, ma direttamente nel campo della cultura urbanistica e della pianificazione territoriale. Che come tradizionalmente sappiamo è ben presidiato, per non dire storicamente determinato, dalla cultura del conservazionismo, della tutela del paesaggio e dei beni culturali. Il che fa quasi subito cambiare nome e qualità agli obiettivi reali delle politiche (o meglio degli obiettivi politici che iniziano ad essere rivendicati con proposte e progetti di legge): da contenimento del consumo di suolo a «Salvezza dei paesaggi anche attraverso il contenimento dell'urbanizzazione». Come del resto recita quasi alla lettera l'ancora vigente Legge del 1942. Su questo obiettivo si costituiscono le prime associazioni e movimenti che chiedono al Parlamento e alle Regioni di agire, e nascono gruppi e comitati locali. Spesso caratterizzati, questi comitati locali, da visioni del tutto particolari di cosa possa essere o meno quel «consumo di suolo» arrivato come formula magica e slogan, anziché come approccio scientifico disciplinare ben definito e regolamentato. Pronto insomma per fare da subito la fine di altre definizioni-slogan al tempo stesso di effetto ma deboli perché sensazionalistiche: dalla cementificazione all'ecomostro, o a quella ex scientifica gentrification desunta dalla sociologia urbana, che a furia di essere rigirata non significa più nulla salvo la paura di ogni trasformazione urbanistica e sociale. Al punto da suggerire caldamente, a tutti coloro che per tutelare città e quartieri da qualche intervento sgradito, manifestano urlando «contro il consumo di suolo», di trovarsi rapidamente qualche altra definizione meno sentimentalmente condizionabile. Perché così si consegnano, legati mani e piedi, a chi tabelline alla mano gli risponde a muso duro: ma noi non abbiamo consumato nulla, guardate qui i dati.